Gaiaitalia.com Notizie presenta il corso di formazione: “Comunicazione & Giornalismi”

di Redazione Torino

Organizzato da GAIAITALIAPUNTCOMEDIZIONI, in collaborazione con gli insegnamenti di giornalismo del Master in comunicazione, digitale, mobile e social dell’Università di Parma, in collaborazione con lo Studio Bertani di Parma, prenderà il via il prossimo 15 giugno il progetto di formazione

COMUNICAZIONE & GIORNALISMI

corso di formazione giornalistica attraverso pratica e teoria, distribuito su 24 mesi, che avrà come base operativa la redazione dei quotidiani di Gaiaitalia.com Notizie. L’obbiettivo è quello di formare persone sulla base di un giornalismo etico che crei valore attraverso l’informazione uscendo dalla logica del click bait, e prevede il lavoro in redazione.

Venti persone, dal 15 giugno al 30 maggio dell’anno successivo che affronteranno il lavoro del redattore e del giornalista sul campo partecipando (da remoto o attraverso lavoro sul campo) alla composizione dei quotidiani e ai moduli di formazione a tema (l’elenco qui www.gaiaitalia.com/comunicazine-giornalismi); sono previsti momenti di pratica e teoria della scrittura, formazione sulle conduzioni video e audio, lavoro sul podcast come nuovo strumento di promozione e fruizione informativa e culturale, costruzione di servizi radiofonici e televisivi, momenti di lavoro dentro la notizia con i partecipanti invitati a lavorare sulla notizia attraverso la redazioni di videonotizie, videocommenti, interviste, articoli che verranno pubblicati sul quotidiano www.gaiaitalia.com e sull’intero circuito (qui il dettaglio https://www.gaiaitalia.com/cat/circuito/ ).

Gli allievi saranno selezionati sulla base dell’invio di curriculum vitae. A ognuno dei venti partecipanti, alla fine dei 24 mesi di formazione, verrà fornito l’accesso al tesserino da pubblicista (secondo modalità di legge, con il costo dei contributi versati a carico dell’organizzazione). La parte pratica del corso prenderà il via 15 giugno 2022, quindi pausa per tutto agosto e ripresa dal 1° settembre. Il corso è aperto a ragazze e ragazzi diplomati, di età non inferiore ai 18 e non superiore ai 35 anni. Costituisce titolo preferenziale una buona conoscenza della lingua inglese. L’organizzazione si riserva di accettare candidature (fino a un massimo di 5) di età superiore ai 35 anni. Selezione dopo invio dei curricula direzione@gaiaitalia.com. I selezionati riceveranno via email il modulo di partecipazione.

Ulteriori informazioni su costi ed iscrizione qui www.gaiaitalia.com/comunicazionegiornalismi | tlf +39 3207729817 (anche whatsapp).

(30 maggio 2022)

