Il 10 giugno corso ECM: “Il dolore cronico: gestione, diagnosi, trattamento”

di Redazione Torino

L’Accademia di Medicina di Torino organizza un corso ECM per tutte le professioni sanitarie, in collaborazione con lo Studio MT Cavallo STP di Cuneo. Si svolgerà il 10 giugno dalle ore 14.30 alle ore 18 sul tema “Il dolore cronico: gestione, diagnosi, trattamento” (6 crediti ECM). Il corso si propone di offrire conoscenze aggiornate alla luce delle evidenze scientifiche relativamente alla gestione del dolore di pazienti cronici in diversi contesti di cura.

Dopo il saluto istituzionale del Presidente dell’Accademia di Medicina di Torino, Giancarlo Isaia, interverrà Gianluca Isoardo, medico neurologo, per trattare le “Basi fisiopatologiche del dolore cronico”. Seguirà il contributo di Alessandro Bombaci, medico neurologo, in merito alla “Classificazione IASP del dolore cronico”. L’ “Approccio al dolore neuropatico cronico” sarà a cura di Gianluca Isoardo mentre Andrea Marcinnò si occuperà di “Approccio alle cefalee”.

In successione si affronteranno gli argomenti del ”Dolore nelle malattie infiammatorie muscoloscheletriche” (Maria Chiara Ditto, medico reumatologo), del ”Dolore nelle malattie degenerative muscoloscheletriche” (Enrico Fusaro, medico reumatologo), del “Dolore oncologico” (Maria Torchio). Federica Laino, medico anestesista e rianimatore, curerà una relazione sull’’“Approccio terapeutico avanzato e terapia complementare nel dolore cronico”, Laura Amodeo, psichiatra, tratterà l’”Approccio psicologico al dolore cronico”, mentre Stefano Gargano, fisiatra, parlerà di “Ruolo della riabilitazione nel dolore cronico”. La moderazione della Tavola rotonda sulle criticità emergenti e le conclusioni saranno a cura del prof. Giancarlo Isaia. Info: formazione@studiomtcavallo.it.

(30 maggio 2022)

