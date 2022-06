Torino. Un giovane ne insegue un altro con un machete in mano

di Redazione Cronaca

Dopo che lo scorso 1° giugno un giovane straniero è stato ripreso e postato sui social (come da screenshot in alto) mentre inseguiva un altro giovane con un machete in mano, zigzagando tra un’auto e l’altra, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, è intervenuto sulla questione sicurezza a Barriera di Miano e borgo Aurora dopo l’episodio, avvenuto in pieno giorno e vicino ad una scuola.

Lo Russo ha parlato di “Risolvere alla radice la questione con un forte presidio delle forze dell’ordine” ma la sicurezza è un “tema” che non va lasciato “solo alle forze dell’ordine” perché ” serve un’azione coordinata che affianchi una strategia di integrazione sociale, attenzione alle periferie e alle fragilità” puntando, Lo Russo si è espresso anche sulla base della collocazione politica della coalizione che lo ha eletto, “a risolvere il problema, non a cavalcarlo e a esasperare il clima, questa è la differenza con la destra che cavalca questi episodi” raccordandosi “con coloro che hanno titolo e il compito di contrastare l’attività criminale e cercando di dare il nostro contributo come amministrazione”.

(3 giugno 2022)

