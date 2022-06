Al via la tournée estiva di “Le Relazioni Pericolose” con Corinne Clery e Francesco Branchetti

di Redazione Spettacoli

Partirà dal Teatro Blu di Buriasco la nuova tournée dello spettacolo “Le Relazioni Pericolose” da De Laclos tradotto e adattato da David Conati con una protagonista d’eccezione Corinne Clery affiancata in scena da Francesco Branchetti, che ne cura anche la regia. In scena accanto ai due protagonisti Isabella Giannone e Elisa Caminada, Giuliana Maglia e Stefano Dattrino. Le musiche sono di Pino Cangialosi. Poi lo spettacolo attraverserà l’Italia in lungo e largo, toccando numerose regioni.

Uno spettacolo di particolare intensità e attualità, sulla natura dei rapporti di potere in cui si sovrappongono intrighi, gelosie, passioni, dove la ricerca del dominio incontrastato ottenuto con ogni mezzo, e ad ogni prezzo portano verso l’autodistruzione. Lo spettacolo è tratto dall’omonimo romanzo epistolare a suo tempo celebre per lo scandalo generato dalla pubblicazione di questo libro, oggi considerato un classico della letteratura grazie alle sue riflessioni argute e amare sulla natura dei rapporti di potere, sulla volontà di potenza che si rivela alla fine fallimentare.

È il ritratto di un’epoca, con le sue trappole e paure, il ritratto di personaggi affascinanti e crudeli, fidenti e amorosi, ma soprattutto clamorosamente teatrali. Scritto nel 1782, il romanzo di Choderlos de Laclos (generale, scrittore, giacobino, segretario governativo per Danton) è un’opera capace di danzare con la Storia, con le arti e con tutti i poteri che si sono avvicendati in quel secolo straordinario. Un’opera che si rivela profondamente attuale anche più di duecento anni dopo. Segreti, intrighi e strategie, dove balenano verità sempre diverse, velate e disvelate dalle armi dell’intelligenza e dell’ironia più amara.

TEATRO BLU

TEATRO COMUNALE DI BURIASCO

Piazza Roma 3

Buriasco (TO)

https://teatroblu.info/

(9 giugno 2022)

