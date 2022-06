Il Premio Asti d’Appello organizza per giovedì 16 giugno dalle 18 alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti il primo Bloomsday astigiano

di Redazione Asti

Il 16 giugno è la data in cui dal 1950 ogni anno a Dublino ed in altre parti del mondo si celebra James Joyce con il Bloomsday, rievocando gli eventi dell’Ulisse, che si svolge in una sola giornata, il 16 giugno 1904, a Dublino.

Giovedì 16 giugno sarà il primo Bloomsday astigiano, rivolto non solo a tutti gli appassionati di Joyce, ma anche ai lettori che non conoscono l’Ulisse e vogliono avvicinarsi a questo caposaldo della letteratura del ‘900 leggendo ad alta voce e senza soluzione di continuità una selezione di brani del romanzo: dalle 18 a mezzanotte nel cortile della Biblioteca chiunque lo desideri potrà leggere qualche pagina del romanzo. Non sono richieste capacità attoriali, ma soltanto la volontà di prendere parte a questa festa laica, a questo rito collettivo aperto ai soci e a tutti coloro che vorranno condividere del piacere della lettura.

La lettura continuata dell’Ulisse si interromperà alle 20 per 15 minuti per permettere a chi lo desideri di assaggiare il Green Sandwich, sulle orme di quello che Leopold Bloom nel romanzo gusta al David Byrne Pub: sandwich al gorgonzola accompagnato, nella versione originale, da un bicchiere di Borgogna, che nella versione astigiana sarà ovviamente sostituito da un buon bicchiere di Barbera.

Il Bloomsday astigiano è inserito nel calendario di Lettura Day, l’iniziativa dedicata alla lettura ad alta voce, che si svolgerà in tutta Italia, ogni giovedì fino al 23 giugno e poi ancora dall’8 settembre a fine novembre. Promossa dalla ADEI (Associazione Editori Indipendenti) e giunta alla seconda edizione, presenta un ricco calendario di eventi consultabile sul sito www.letturaday.it.

(7 giugno 2022)

