Canalis (PD): “La delibera Cirio sulle dimissione protette dagli ospedali non può prevedere vincoli di spesa”

“La Dgr 1-5265 del 28.6.2022 riguardante le dimissioni protette verso Rsa rende definitivo il modello sperimentato in Piemonte a partire da aprile 2021, ideato per far fronte ai bisogni di continuità assistenziale e di riduzione dei ricoveri inappropriati in ospedale. Un modello efficace, che ha efficientato i ricoveri ospedalieri, dato sollievo alle famiglie e reso più sostenibile la gestione delle Rsa piemontesi. Tuttavia, la nuova Dgr 1-5265/2022 non si limita a prolungare la sperimentazione pregressa, ma introduce un vincolo di spesa corrispondente a quella sostenuta per inserimenti in Rsa nell’anno 2019 (249.370.350 euro). Questo vincolo è in contrasto con il diritto alla continuità terapeutica previsto dall’articolo 30 dei Lea e dalla Legge 833/1978. La presa in carico sanitaria dovrebbe avvenire senza limiti di spesa. Inoltre, ci preoccupa ciò che accadrà allo scadere dei 60 giorni di ricovero in Rsa. La Dgr, infatti, prevede che il paziente sia preso in carico automaticamente all’uscita dall’ospedale, mentre allo scadere dei 60 giorni in Rsa sarà sottoposto a valutazione Uvg comprensiva di una componente reddituale, che comporterà la corresponsione integrale della retta senza alcuna compartecipazione da parte del Ssr nei casi di priorità non urgente o differibile (90% dei casi statistici). L’utente che non riuscirà a pagare, tornerà a domicilio oppure resterà ma indebitandosi fortemente. Un grave problema per le famiglie, in violazione delle norme”.

Così un comunicato stampa di Monica Canalis vice segretaria Pd Piemonte.

(27 luglio 2022)

