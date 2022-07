Gli esponenti PD Furia-Braga-Giorgis presenti al dibattito con il movimento Fridays For Future a Torino

di Redazione Politica

Oggi una delegazione del Partito Democratico, composta dal segretario regionale Paolo Furia, la responsabile ambiente del Pd nazionale Chiara Braga e il responsabile riforme Andrea Giorgis, ha assistito al dibattito tra giornalisti e Movimento di Fridays for Future, impegnati nel loro campeggio internazionale alla Colletta. Oggetto della discussione è il ruolo che i media possono giocare nella diffusione di un corretto dibattito sulla crisi climatica. Un ruolo importante, cui aggiungo la considerazione sull’importanza che può avere la politica. A tutti i livelli informazione e politica dovrebbero essere alleate di questo movimento di giovani che più di altri hanno chiaro il concetto che la Terra è una sola ed è la nostra casa. Siamo contenti di aver partecipato a questa importante manifestazione nel giorno dello sciopero per il clima. Per il Pd la crisi climatica è tra le priorità assolute del proprio programma. Alcune delle proposte su cui andremo a lavorare sono queste:

riduzione e annullamento entro il 2035 delle emissioni di combustibili fossili;

tassa sugli extraprofitti delle compagnie energetiche, per ridurre i costi delle bollette;

comunità energetiche come modo per ridurre l‘approvvigionamento dell’energia domestica sul mercato e aumento dell’autoproduzione;

politiche per l’acqua pubblica.

(29 luglio 2022)

