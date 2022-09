La PD Canalis sulla questione dei facchini Rai: “Il cambio appalto non è ancora perfezionato”

di Redazione Torino

Sulla grave crisi dei 37 facchini che fanno il cambio studi della RAI interviene la vice segretaria del Pd Piemonte Monica Canalisi: “La Roger Logistics fornisca in tempi brevi i dati e i documenti necessari a perfezionare il cambio appalto a favore della Elpe già dal primo ottobre, in modo tale da garantire la continuità contrattuale ai 37 facchini torinesi il cui contratto scade il 30 settembre”.

“Sugli stipendi, per lo meno di 4 dei 5 mesi scoperti, dovrebbe intervenire in surroga l’azienda appaltante, cioè la RAI, ma sul cambio appalto è necessaria la collaborazione di Roger. Monitoreremo la corretta conclusione di questa crisi anche dal Consiglio Regionale, a maggior ragione trattandosi di lavoratori che operano per rendere possibili i servizi di un’azienda pubblica”.

Così Canalis in una nota stampa inviata in redazione.

