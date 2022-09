Torino: controlli congiunti nella notte fra sabato e domenica nelle aree della movida

di Redazione Torino

Nella scorsa notte hanno avuto luogo i controlli congiunti della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale) nelle aree cittadine interessate dalla vita notturna nel weekend. L’attività ha interessato principalmente Piazza Vittorio Veneto, via Matteo Pescatore, i Murazzi del Po, Piazza Santa Giulia ed il quartiere San Salvario.

Oltre una cinquantina le persone identificate, 3 i posti di controlli effettuati (nell’area dei Murazzi del Po e nel quartiere San Salvario). In uno delle attività sottoposte a controllo, una paninoteca, il personale ha riscontrato e contestato la somministrazione vietata di bevande alcoliche dopo le ore 3. Una persona è stata sanzionata amministrativamente in quanto trovata in possesso di una quantità di cocaina ad uso personale, sottoposta a sequestro. Elevata una contestazione per guida senza patente. Infine, personale del Comm.to Centro ha accompagnato due soggetti stranieri privi dei documenti negli uffici di polizia per provvedere alla loro identificazione.

I controlli nelle aree interessate dal fenomeno continueranno con cadenza regolare anche nelle prossime settimane. Informa un comunicato stampa della Polizia di Stato.

(19 settembre 2022)

