Crolla un ponteggio a Rivoli. Un operaio morto e tre feriti in codice rosso

di Redazione Torino

Un incidente sul lavoro stamattina alle 10 a Rivoli si è trasformato in tragedia. Il crollo di un ponteggio (nella foto di Corriere.it) ha infatti provocato la morte di un operaio e il ferimento grave con ricovero in codice rosso di altri tre. Il crollo n via Carrù, a Rivoli. Uno dei tre ricoverati è molto grave.

Sull’incidente stanno indagando le forze dell’ordine e degli ispettori dello Spresal.

In aggiornamento

(5 ottobre 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata