Torino. Nuove interventi della Polizia di Stato contro lo spaccio

di Redazione Cronaca

Nella giornata del 7 novembre, a seguito di pianificate attività di controllo straordinario del territorio, predisposte dalla Questura con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, personale della Polizia di Stato ha concentrato la propria attività nelle aree di Piazza Bengasi e Corso Giulio Cesare/corso Palermo.

Nell’arco dell’attività, che è proseguita dal mattino fino alle ore notturne, sono state controllate 688 persone e 250 autoveicoli; 19 persone sono state accompagnate negli uffici di polizia per accertamenti sull’identità personale. Al termine delle verifiche a uno straniero è stato notificato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale; 13 persone sono state denunciate, 7 arrestate, di cui una per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e 4 in esecuzione di provvedimenti giudiziari. Nel corso dei servizi, il cane antidroga ha rinvenuto e consentito di sequestrare, nascosti all’interno di una cassa acustica di legno, 76 grammi di cocaina e 12 di marijuana. Nel corso dell’operazione sono state ritirate anche 5 patenti per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

I servizi, informa un comunicato della Polizia di Stato, continueranno sistematicamente nelle prossime ore.

(8 novembre 2022)

