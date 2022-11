Torino: controllo stabile nel quartiere Aurora. Ventotto persone provenienti dal Bangladesh stipate all’interno di due alloggi

di Redazione Torino

Dalle prime ore di questa mattina, personale della Polizia di Stato appartenente al Comm.to di P.S. “Dora Vanchiglia” è impegnato in un servizio straordinario di controllo del territorio avente ad oggetto uno stabile sito in corso Giulio Cesare 25.

Il controllo, nato a seguito di alcune segnalazioni di residenti nella zona, ha permesso di verificare la presenza, all’interno di due appartamenti posti al secondo piano della palazzina, di ben 28 cittadini bengalesi, tutti di sesso maschile. Da accertamenti svolti nell’immediatezza, i due appartamenti oggetto del controllo risultano ciascuno in locazione ad un solo cittadino bengalese, che a sua volta avrebbe subaffittato a connazionali il posto letto. All’interno delle camere, che versavano in condizioni igienico sanitarie precarie, i poliziotti si sono trovati davanti a diversi letti a castello, che occupavano l’intera metratura.

All’attività ha concorso anche personale della Polizia Municipale per la verifica di irregolarità di natura amministrativa. Sono in corso accertamenti nei confronti di 9 cittadini bengalesi, accompagnati presso gli uffici della Questura in quanto sprovvisti del permesso di soggiorno. Informa un comunicato della Polizia di Stato.

(15 novembre 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata