Gallo-Furia (PD): “La bocciatura dell’Odg del PD per riformare i tirocini extracurriculari è un grave errore”

di Redazione Torino

“Purtroppo l’Assessora regionale al Lavoro ha dato parere contrario all’ordine del giorno del Partito Democratico, a prima firma Gallo, che impegnava la Giunta regionale a portare, in sede di Conferenza Stato-Regione prevista per la revisione delle linee guida in materia di tirocini extracurriculari, una posizione chiara per ridurre il precariato e favorire l’uso dell’apprendistato e dei contratti a tempo indeterminato, limitando l’uso degli stage. Con la legge di bilancio 2022 si è delegato alle Regioni la riforma degli stage extracurriculari. Questa posizione dimostra chiaramente la mancanza di attenzione da parte di questa Giunta alle politiche per i giovani orientate alla riduzione del precariato” dichiarano in una nota stampa il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo e il Segretario regionale del Partito Democratico Paolo Furia.

“Il Partito Democratico – proseguono gli esponenti dem – ha una posizione chiara e opposta alla destra. La nostra è una battaglia importante perché non si deve consentire che gli stage extra curriculari vengano utilizzati in modo improprio. Questo strumento è molto utilizzato in Piemonte (sono stati attivati tra il 2018 e il 2020 87mila tirocini), ma, purtroppo, in meno della metà dei casi si arriva a una stabilizzazione del tirocinante con un contratto a tempo indeterminato. Il PD aveva avanzato la proposta di una vera e propria stretta che prevedesse l’attivazione dei tirocini solo per soggetti fragili o non occupati, con un massimo di sei mesi di stage per i soggetti non occupati e, soprattutto, un’indennità minima non inferiore ai 500 euro mensili. La lotta al precariato” continua la nota “è al centro delle nostre politiche sul lavoro e continueremo, in tutte le sedi opportune, a perseguirla. Dobbiamo rendere conveniente il contratto di lavoro a tempo indeterminato e evitare che tanti giovani siano costretti a lasciare l’Italia” chiudono Gallo e Furia “depauperandola di competenze e intelligenze, per cercare un lavoro all’estero. La Giunta Cirio, in questi anni di governo, si è occupata poco dei ragazzi. Ma, ancora una volta, si è persa un’occasione”.

(16 novembre 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata