di Redazione Torino

Un uomo ha ucciso il figlio nell’astigiano in una vicenda dai contorni ancora oscuri. I fatti a Canelli in un’abitazione di via Giovanni XXIII angolo viale Indipendenza. L’omicidio è stato scoperto nella mattinata del 23 novembre.

Indagano i carabinieri della compagnia di Canelli e i militari del reparto operativo di Asti.

(23 novembre 2022)

