Torino, sequestro di 600 grammi di cannabinoidi. Arrestato 48enne

di Redazione Cronaca

Lo scorso lunedì mattina, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano di 48 anni gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti dell’UPGSP, transitando attorno alle 4 del mattino in Strada Settimo, hanno notato, infatti, un uomo in atteggiamento sospetto sul ponte che attraversa il fiume Dora.

Insospettitisi, gli agenti lo hanno sottoposto a controllo ed identificazione, chiedendogli anche di svuotare il borsello che aveva con sé. All’interno di esso, gli operatori hanno rinvenuto 5 frammenti di hashish, per un peso di 192 grammi, oltre ad un bilancino di precisione. Avendo fondato motivo di ritenere che l’uomo potesse detenere a casa altro stupefacente, gli agenti hanno esteso il controllo al suo appartamento: nascosti nella cucina ed in camera da letto, hanno, così, rinvenuto e sequestrato oltre 400 grammi di hashish, suddivisi in 4 panetti. Alla luce dei fatti, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

(9 dicembre 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata