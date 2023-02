Lettera di minacce degli anarchici del Fai: “Colpiremo un manager della morte, e lo faremo davanti alla sua famiglia”

di Redazione Torino

E’ stata recapitata a Torino l’ultima minaccia degli anarchici del Fai “Per Alfredo Cospito fratello e compagno” arrivata in una busta gialla a diverse fabbriche e a un giornale. Lo scrive Silvia Mancinelli dell’Adnkronos, ripresa da Repubblica.

“La Fai, federazione anarchica informale, non dimentica Alfredo e gli altri compagni e per risposta all’attacco alla libertà del movimento anarchico colpirà gli uomini per far morire le strutture”. Il manager individuato come obiettivo, dice la lettera, sarebbe “l’anima nera delle operazioni di mercato al servizio della guerra che alimenta la morte in Ucraina”.

L’azienda il cui manager è oggetto delle minacce, ha sede a Torino, ma non lavora nel capoluogo del Piemonte. Le minacce sono ritenute molto serie e attendibili.

(16 febbraio 2023)

