Rimborsopoli. Condannati in via definitiva la sottosegretaria di Fdi Montaruli e i leghisti Cota e Tiramani

di Giovanna Di Rosa

Con due leghisti e una sottosegretaria e parlamentare di Fratelli d’Italia condannati in via definitiva nemmeno stupisce troppo il putiferio scatenato sul Superbonus; con la quinta e ultima sentenza di uno dei filoni del processo Rimborsopoli la ha confermato le condanne decise in Appello-bis dalla Corte d’appello di Torino a dicembre del 2021 all’ex presidente della Regione Roberto Cota (Lega), all’ex sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani (Lega) e alla sottosegretaria e parlamentare Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia, condannata in via definitiva a un anno e 6 mesi. Peculato.

Lo scrive Rainews.it.

Confermate le condanne a un anno e 5 mesi per Tiramani a un anno e 7 mesi per Cota, entrambi leghisti. L’inchiesta era relativa all’uso improprio dei fondi dei gruppi in Consiglio regionale durante la consiliatura 2010-2014. Dal governo tra influenze e superbonus trombati sulla sentenza si mantiene, per il momento, un tombale e tipico silenzio. Nel silenzio Montaruli, sotto segretaria all’Università, si dimette “certa” della sua innocenza.

(18 febbraio 2023)

