Il ministro dell’Agricoltura, le farine d’insetti e le farfalle della farina. Cronaca semiseria

Le farine che contengono anche atomizzazione di insetti dovranno avere etichette e scaffalature ad hoc. Lo ha detto un ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in gran spolvero, con un annuncio che arriva mesi dopo quello dell’UE che diceva la stessa cosa. Fanno sempre la loro porca figura, diciamo.

Il ministro che è cognato d’Italia ha dichiarato in una conferenza stampa che “Bisogna adottare una etichettatura specifica sui prodotti che hanno una derivazione da questi insetti” per dare ai “cittadini la libertà di scegliere” in onore all’amore per le libertà sulle questioni sulle quali l’informazione è ineludibile mentre si restringono dall’alra parte. Dunque oggi la priorità è la farina d’insetti, come se anche la farina doppio zero non contenesse tracce di insetti (dicasi farfalle della farina) e sulle confezioni non fosse già scritto.

Onore, dunque, al governo delle ovvietà che in un afflato libertario ha fatto dire al suo ministro “”Non discuto che ci si possa nutrire con quello che si ritenga più idoneo alla propria alimentazione”. E ci mancherebbe altro. Nulla dissero però, dimenticanza inaccettabile in una locuzione tanto attenta, che la percentuale di atomizzazione d’insetto nelle farine dovrà essere massimo del 20%. Nel frattempo il ministro della sovranità alimentare ha parlato di “rafforzare la capacità di discernimento”, ma del consumatore non del suo governo.

(23 marzo 2023)

