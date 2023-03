di John Dee

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha fatto accendere le luminarie di Piccadilly Circus, in pieno centro a Londra, per celebrare l’inizio del Ramadan, il mese sacro del digiuno dell’Islam. È la prima volta che accade in Europa.

Un gran numero di persone si è radunata per assistere e festeggiare l’evento.

(23 marzo 2023)

