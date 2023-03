In monopattino in autostrada sulla Torino  Caselle

di Redazione Torino

Verso le ore 8.45 di domenica mattina 19 marzo 2023 la centrale Operativa COPS del Compartimento Polizia Stradale di Torino disponeva l’intervento di una pattuglia lungo lo svincolo “2 -Borgaro” del raccordo autostradale RA/10, in quanto era stata segnalata la presenza di una donna che stava percorrendo la carreggiata in direzione Caselle a bordo di un monopattino elettrico.

Gli agenti intercettavano il veicolo all’altezza del km. 4+200 e, dopo averlo fermato, provvedevano ad accompagnare la conducente, una cittadina di nazionalità cinese di 40 anni di età, presso l’area di servizio “Stura Nord” della Tangenziale TORINO NORD, dove venivano espletati gli accertamenti di rito in totale sicurezza. Sul posto, al termine del controllo, sopraggiungeva il coniuge che con l’autovettura provvedeva ad accompagnare la signora fuori dalla sede autostradale. A carico della conducente del monopattino era redatto verbale di contestazione per la violazione amministrativa prevista dall’art. 1 comma 75 della L. 160/2019 (sanzione da € 50 a € 250), per aver circolato con il veicolo lungo una carreggiata autostradale.

(23 marzo 2023)

