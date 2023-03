Rapina e ricettazione: due persone fermate

di Redazione Cronaca

Personale della Polizia di Stato e i carabinieri del comando provinciale di Torino, hanno dato esecuzione a un fermo del Pubblico Ministero, nei confronti, rispettivamente, di un cittadino italiano di 40 anni e di un cittadino tunisino di 32 anni. A seguito di approfondite indagini, entrambi i soggetti sono gravemente indiziati dei reati di rapina, tentata rapina e ricettazione.

Nello specifico, il quarantenne italiano è stato fermato dagli agenti del Commissariato Barriera Nizza, venerdì scorso alle prime ore della mattina. All’atto del fermo l’uomo ha anche tentato di darsi alla fuga, cercando di allontanarsi da una finestra dell’abitazione e trovando rifugio nei locali adibiti a box. Il quarantenne sarebbe il responsabile, in concorso con il trentaduenne tunisino, di una rapina a danno di un supermercato di corso Traiano, dove i due si sarebbero impossessati di oltre 1200 euro, di una tentata rapina in una tabaccheria, sempre in corso Traiano, e del reato di ricettazione, per il possesso di un’auto rubata, con l’aggravante di aver commesso il fatto, allo scopo di eseguire i delitti precedenti. Tutti i reati sono stati commessi lo scorso 10 marzo.

Contestualmente, i Carabinieri della Sezione Antirapina del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di Torino hanno eseguito il fermo nei confronti del trentaduenne tunisino. Quest’ultimo, oltre ai reati che avrebbe commesso in concorso con il quarantenne italiano, si sarebbe reso responsabile di una tentata rapina in una tabaccheria di via Nizza e di una rapina in concorso con una persona rimasta ignota in una farmacia di via Guido Reni, dove si sarebbero impadroniti della somma di 740 euro, e la ricettazione di un’auto provento di rapina. Questi ultimi fatti risalgono agli ultimi giorni di febbraio.

