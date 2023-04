Trafugati 100 litri di gasolio: un arresto

di Redazione Torino

Un uomo di 57 anni, di cittadinanza rumena, è stato arrestato alle prime ore dell’alba dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Madonna di Campagna” in quanto gravemente indiziato di furto di gasolio.

I poliziotti sono intervenuti in via Ala di Stura angolo via Brenta dove notavano un uomo armeggiare al di sotto di un autoarticolato in sosta tenendo tra le mani una tanica in plastica di grandi dimensioni da cui fuoriusciva un tubo. Alla vista degli agenti l’uomo gettava a terra la tanica di 25 litri da cui cadeva del gasolio. Dalle chiavi in possesso dell’uomo gli operatori rintracciavano la vettura parcheggiata poco distante nel cui baule erano occultate altre 3 taniche di gasolio di 25 litri ciascuna, mentre sotto il sedile del posto anteriore lato passeggero gli agenti rinvenivano un coltello di 32 cm totali di lunghezza. L’uomo pertanto è stato tratto in arresto per il furto di gasolio nonché denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.

(17 aprile 2023)

