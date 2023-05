Controlli della Polizia di Stato nel quartiere torinese di Crocetta

Nella serata di ieri (12 maggio, ndr), personale del Commissariato di P.S. San Secondo con la collaborazione di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, di unità cinofile dell’UPGSP e di personale GTT, ha effettuato un servizio di controllo straordinario nel quartiere Crocetta. Sono stati effettuati diversi posti di controllo, in corso Monte Lungo e in corso Stati Uniti, che hanno portato al controllo di 16 veicoli e all’identificazione di una quarantina di persone. Nel corso dell’attività, inoltre, è stato sottoposto a controllo anche un bar di via Gorizia, già chiuso nel 2018 ai sensi dell’art. 100 TULPS, nel quale è stata riscontrata la presenza di diversi avventori con precedenti di polizia.

Nella seconda parte del servizio, il personale GTT ha controllato 290 passeggeri che si trovavano a bordo delle vetture della linea 4; 65 passeggeri sono stati sanzionati per mancanza o irregolarità nel titolo di viaggio, per un valore complessivo superiore ai 4000 euro. Durante i controlli le unità cinofile antidroga hanno individuato 4 passeggeri, tutti successivamente sanzionati amministrativamente con segnalazione alla locale Prefettura, perché in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente.

Due cittadini stranieri, inoltre, sono stati accompagnati in Questura e denunciati in stato di libertà per la violazione delle norme sull’immigrazione in quanto inottemperanti al decreto di espulsione ed ordine di allontanamento dal Territorio Nazionale. I controlli continueranno con cadenza regolare.

