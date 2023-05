La Digos esegue otto misure cautelari

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato della Questura di Torino, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito nr.8 misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti di militanti dell’ala oltranzista Notav.

Gli stessi avevano temporaneamente bloccato, in una occasione, l’attività di trivellazione geognostica svolta in frazione San Giacomo di Susa e, in altra occasione, l’accesso e l’uscita, presso l’azienda Eslo Silos di Bruzolo, di camion trasportanti materiale di risulta. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e ulteriori indagini sono in corso.

(16 maggio 2023)

