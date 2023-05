Maltempo in Piemonte, nessuna criticità significativa mentre continua a piovere su tutto l’arco alpino

“La notte è trascorsa senza segnalazioni di criticità e richieste di supporto”: è quanto comunicano il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi, in costante contatto con la Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte. Continua a piovere su tutto l’arco alpino occidentale, seppure non con forte intensità. Il Po continua il suo incremento di piena ed ha superato poco fa il livello di guardia a Villafranca e Carignano. I livelli di alcuni torrenti (Varaita, Ghiandone) continuano ad essere poco sopra il livello di guardia, stabile l’Ellero poco sotto il livello di guardia.

I centri operativi comunali (Coc) aperti sono diventati 90: 50 in provincia di Cuneo, 38 in provincia di Torino, più Casale Monferrato (AL) e Rocca d’Arazzo (AT). Sul territorio sono all’opera 1170 volontari, di cui 780 del Coordinamento regionale e 390 del Corpo AIB, che si occupano soprattutto del monitoraggio del territorio.

Si ricorda che è in vigore l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico in Alta e Bassa Valsusa e nelle valli Chisone, Pellice, Stura, Orco, Lanzo, Sangone, Varaita, Maira, Po, Tanaro e nella pianura cuneese.

Sul resto del territorio l’allerta è gialla (zone di Toce e Scrivia escluse). Fino al pomeriggio di oggi (21 maggio, ndr) sono attese precipitazioni forti o molto forti sulla fascia pedemontana di Torinese e Cuneese.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi avevano informato il 20 maggio scorso la piena operatività della Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte per monitorare l’evoluzione del maltempo su tutto il territorio.

(20 maggio 2023, ultimo aggiornamento 21 maggio ore 12.27)

