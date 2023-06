Tentato furto. Un arresto a Torino

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo gravemente indiziato di aver infranto il vetro di un’autovettura e di aver tentato di rubare oggetti ivi contenuti. La segnalazione di un probabile furto su autovettura in atto è nata grazie alla segnalazione di un cittadino che, uditi rumori di vetri infranti, notava un uomo entrare all’interno di una vettura parcheggiata in via Perugia. Un uomo di 26 anni è stato per questo arrestato, sorpreso dagli agenti nell’abitacolo dell’automobile mentre tentava di nascondersi, automobile il cui lunotto posteriore era rotto. Sui sedili dell’auto un paio di occhiali da sole, un apparato radio e un navigatore smontati pronti per essere trafugati e nel suo zaino oggetti atti allo scasso. Tutto sequestrato.

Gli agenti hanno pertanto proceduto all’arresto dell’uomo per tentato furto pluriaggravato. Ulteriori indagini sono in corso.

(12 giugno 2023)

