Trentasette studenti dell’IIS Ferrari di Torino si sono diplomati lavorando

“Questa mattina all’IIS Enzo Ferrari di Mirafiori si sono diplomati i primi 37 ragazzi in Italia con il sistema duale che alterna momenti in aula a periodi di formazione pratica. L’Istituto, che avevo visitato in occasione del primo giorno di scuola il 12 settembre scorso, è un esempio virtuoso di come sia possibile collegare scuola e lavoro grazie al “progetto Logistica” avviato tre anni fa, in cui gli studenti sono stati ospiti dell’Interporto-Sito per incontri con aziende di settore ed imparare lavorando. Un’istruzione di qualità che consentirà di valorizzare le loro attitudini, entrare nel mondo delle imprese grazie ad una formazione di eccellenza e rappresentare con orgoglio il futuro della nostra Nazione”.

Lo ha dichiarato questa mattina l’Assessore a Istruzione e Merito della Regione Piemonte, Elena Chiorino, in visita all’IIS di Mirafiori guidato dalla Dirigente Letizia Ferraris che ha organizzato la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti delle classi quinte accompagnati dalle loro famiglie.

(11 luglio 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata