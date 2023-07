Arrestato un parcheggiatore abusivo che cercava di estorcere denaro

Il Commissariato di PS Barriera Nizza con l’ausilio dell’UPGSP arresta un uomo quarantacinquenne di origini marocchine gravemente indiziato del reato di tentata estorsione e danneggiamento aggravato e lo denuncia all’Autorità Giudiziaria per non aver ottemperato al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Torino.

Una coppia dopo aver parcheggiato la propria auto di fronte la stazione di Porta Nuova lato via Nizza si dirigeva verso il parchimetro ma veniva raggiunto da un soggetto che con fare minaccioso pretendeva la quota della sosta. Non vedendo soddisfatte le proprie richieste il marocchino si allontanava e prendendo da terra un sanpietrino e un bastone minacciando la coppia di consegnargli il denaro. Un militare dell’Esercito accortosi della lite in atto interveniva, evitando che la situazione degenerasse mentre la donna chiamava il 112.

Nel giro di pochi minuti giungeva sul posto la Volante del Commissariato, raggiunta immediatamente da una Volante dell’UPGSP specializzata per il trasporto fermati, visto l’atteggiamento violento e molesto del quarantacinquenne che, infatti, in auto cominciava a dare testate e calci contro il plexiglass divisorio e la portiera, danneggiandola.

A seguito di accertamenti a carico dell’uomo risultava la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Torino con divieto di ritorno, emessa dal Questore per un periodo di tre anni grazie all’attività svolta dalla locale Divisione Anticrimine che ne aveva già evidenziato la pericolosità sociale.

(11 luglio 2023)

