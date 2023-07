Alcool e Droga al volante: dal 14 al 20 giugno 2023 controlli a tappeto su Piemonte e Valle d’Aosta

di Redazione Torino

Lo scorso mese di giugno la Polizia di Stato è stata impegnata nell’operazione “Alcohol e Drugs” pianificata a livello europeo per contrastare la guida in stato di ebrezza alcolica e di sostanze stupefacenti. Anche sul nostro territorio la Polizia Stradale del Compartimento Piemonte e Valle d’Aosta è stata impegnata in controlli che sono stati intensificati su tutte le arterie stradali e autostradali con l’obbiettivo di incrementare i livelli di sicurezza e ridurre al m minimo il numero delle vittime causate dagli incidenti.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto promosso da Roadpol, il network delle forze di Polizia europee, in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030 finalizzato a dimezzare il numero dei decessi da incidente stradale e diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo. Importanti i risultati ottenuti nella settimana tra il 14 e il 20 giugno in tutto il Piemonte e la Valle d’Aosta dalle 646 pattuglie dedicate all’iniziativa che hanno effettuato 719 posti di controllo. Dei 3547 veicoli controllati, 1229 sono stati contravvenzionati, 2025 i punti decurtati complessivamente dalle patenti di guida, mentre 67 conducenti si sono visti ritirare la patente.

Per quanto riguarda il contrasto all’abuso di alcol alla guida si evidenzia che sono stati 39 i conducenti fermati in stato di ebbrezza, mentre 1 è risultato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La Polizia di Stato ricorda che i limiti di assunzione di alcol in vari paesi europei sono variabili, ma la guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti è sanzionata ovunque, addirittura in alcuni paesi, in merito all’assunzione di alcool, la tolleranza e zero. Secondo Roadpol l’età più a rischio è tra i 18 e i 25 anni, a causa del fatto che si sottovalutano i rischi che provocano alcol e droghe.

(13 luglio 2023)

