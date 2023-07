Accusato di almeno cinque furti viene arrestato dalla Polizia di Stato

Personale del Commissariato di P.S. Barriera Nizza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 41 anni gravemente indiziato di almeno cinque fatti reato. Nei confronti del quarantunenne, gravano infatti gravi indizi di colpevolezza in merito a una rapina, tre furti e una resistenza a P.U., commessi da metà dicembre 2022 fino alla fine di gennaio di quest’anno.

In una delle circostanze, pochi giorni prima del Natale, l’uomo, mostrandosi particolarmente gentile nei confronti di una delle sue vittime, si offriva di aiutarla nella rimozione della neve dal veicolo. Nel momento in cui la donna si assentava momentaneamente per andare a prendere qualche euro con cui ricompensarlo per il gesto, il quarantunenne le aveva rubato l’auto utilizzandola poi per commettere il furto di due borse nei confronti di altrettante donne: dopo aver aperto la portiera dell’auto delle vittime, in quel momento indaffarate in altre attività, si era poi allontanato con la refurtiva, parte della quale è stata poi ritrovata a bordo del mezzo rubato poco prima. Con altre accuse a suo carico, oltre a quelle descritte, e per resistenza a P.U., oltre a essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, il 41enne è stato arrestato. Altre indagini sono in corso per provare l’eventuale colpevolezza dell’indagato, in attesa della sentenza definitiva.

(15 luglio 2023)

