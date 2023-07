Chiorino (FdI) definisce i No Tav: “Vigliacchi” per minare l’incolumità di chi opera ne cantieri e ne difende la sicurezza

“Stanotte i No Tav hanno di nuovo assaltato il cantiere di Chiomonte: incappucciati che, col favore delle tenebre, hanno sferzato le loro bombe carta contro le Forze dell’Ordine nel vano tentativo di mettere a rischio il territorio e l’incolumità di chi vi lavora anche e soprattutto per garantirne la sua sicurezza: c’è una sola parola per definirli in maniera adeguata: vigliacchi! La mia piena solidarietà va a tutte le persone che, con spirito di servizio e abnegazione, lavorano nel cantiere di Chiomonte, anche vigilando e presidiandone la sicurezza”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale al lavoro Elena Chiorino dopo aver appreso dell’ennesimo assalto al cantiere di Chiomonte ieri sera (22 luglio 2023, ndr).

(23 luglio 2023)

