Bardonecchia. E’ confermato che la frana non ha causato vittime

La frana che ha sconvolto Bardonecchia e che in un primo tempo aveva fatto temere per le vite di cinque dispersi e di una possibile vittima, non ha – fortunatamente – lasciato dietro di sé né vittime né dispersi dispersi. E’ stato infatti confermato dalla Sindaca di Bardonecchia il ritrovamento dei cinque dispersi, mentre la presunta morte di un cittadino era già stata esclusa.

Lo ha confermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, citando un colloquio telefonico con la sindaca Chiara Rossetti. “La sindaca ha confermato che non ci sono vittime e anche le cinque persone date inizialmente per disperse sono stati rintracciate”.

Il disastro di Bardonecchia, località turistica molto nota in Val di Susa, dopo che una valanga di fango e detriti si è abbattuta nella tarda serata di ieri sulla località dopo che una fortissima perturbazione aveva colpito la zona causando uno smottamento che è precipitato dentro il Rio Merdovine ha per ora provocato solo e fortunatamente un ferito lieve. Se consideriamo che era in corso una festa di paese e c’era molta gente in giro è quasi miracoloso che non stiamo parlando di un bilancio più pesante. Il fango ha raggiunto in alcuni punti il metro d’altezza. L’accesso a Bardonecchia dalla statale 335 è stato bloccato.

(14 agosto 2023)

