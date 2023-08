Tragedia di Bardonecchia: il viceministro Bignami ha già individuato qualche colpevole da mettere all’indice?

di GdR

C’è da augurarsi che il viceministro Bignami, così pronto ad incolpare Elly Schlein per l’alluvione in Emilia-Romagna, quella dei soldi stanziati, ma mai erogati, voglia rapidamente trovare un colpevole anche per questa tragedia, per fortuna senza vittime, che Bardonecchia ha vissuto nelle scorse ore. Se ci permettiamo una sottile e rispettosa ironia è proprio perché è confermato che non ci sono state vittime.

Il suggerimento, nel caso il viceministro cui piaceva il carnevale voglia cimentarsi con una nuova ardita uscita pubblica, è di ricordarsi che il Piemonte è governato dalle destre perché il pericolo, quando si vuole cercare a tutti i costi un colpevole, è quello di trovarlo ed è generalmente un puntare il dito contro la persona sbagliata.

(14 agosto 2023)

