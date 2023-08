Tiene banco, da Torino, la notiziola degli orinatoi a forma di bocca femminile

di Paolo M. Minciotti

Stanno in diversi paesi, quei luoghi maschili dove i maschi vanno per scambiarsi sguardi da maschi dopo avere agito da maschi, a volte per cercare soddisfazioni da maschi senza baci, perduti nell’adolescenziale piacere della masturbazione reciproca, fuori da quei luoghi deputati, che mettono in pratica per amicizia e non “per froceria”. Come mi disse una volta uno dei tanti poveracci incrociati in quei luoghi prima di smettere di frequentarli. Tutti con moglie e figli a sbavare per il corpo del vicino di doccia. Una pena.

Intendo dire che c’è molto di più per scandalizzarsi se non quegli orinatoi di rara volgarità, dei quali ci guardiamo bene dal pubblicare le foto: a partire dal maschio così schiavo di sé stesso da avere bisogno di oggetti di culto femminili da profanare mentre si trastulla con l’innominabile vizio dei greci parlando di fxxxi con schifo con i compagni di olio da motore o di trading internazionale.

E’ quella mxxa di mondo maschile, forgiato da un patriarcato cieco e imbecille, riportato in auge dal nuovo governo che farà saltare in aria l’Italia con la prossima legge di bilancio.

Come vedete non ci sono solo le acrobazie verbali dell’Augusto Cognato che ci fanno stupire di quanto sia tonto vivere. Oltre ai suoi deliri sui poveri che “mangiano meglio” c’è sempre molto di più di cui beffarsi. I Rolling Stones ci fecero una copertina con quella roba lì. E vi va anche bene. A Londra c’è una palestra dove ci si allena nudi. Ma solo la domenica: perfetta se non santificate le feste. Pare siano vietate le misurazioni. Con tutto il rispetto.

