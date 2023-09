La Polizia di Stato arresta un 20enne ricercato dallo scorso luglio

Un cittadino italiano di 20 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di P.S. Ivrea e Banchette poiché gravemente indiziato del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Nel pomeriggio del 6 settembre gli agenti del commissariato hanno fermato per un controllo due persone in via Nigra dopo che, alla vista degli agenti avevano cercato di allontanarsi separandosi.

Nel corso del controllo, gli agenti scoprono che uno dei due era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, provvedimento emesso lo scorso luglio dal Tribunale di Ivrea. Vistosi scoperto il giovane reagiva spintonando un agente e urlando e strillando cercava di colpire gli operatori con calci, pugni e testate. Avendo continuato con gli atteggiamenti aggressivi anche in caserma, veniva tratto in arresto per resistenza, oltre che per l’ordine di carcerazione.

(10 settembre 2023)

