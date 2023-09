Controlli della Polizia di Stato a Barriera Milano

Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio ad “alto impatto” coordinati dal Commissariato di P.S. Barriera di Milano. All’attività hanno preso parte equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, del Reparto Mobile di Torino, personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e personale ASL.

Nel corso dell’attività sono state identificate 137 persone, controllati 5 esercizi pubblici, elevata una sanzione amministrativa ed un sequestro di 1,654 kg di tabacchi esteri. la licenza di un’attività commerciale è stata sospesa. Il servizio si è concentrato sul controllo di esercizi pubblici/commerciali al fine di verificare il rispetto della normativa sul lavoro e in materia di igiene.

Unitamente a personale ASL è stata disposta la sospensione della licenza di un ristorante/pizzeria sito in corso Giulio Cesare per gravissime carenze igienico sanitarie oltre alla distruzione di alimenti che sono stati trovati in cattivo stato di conservazione. Con personale della Guardia di Finanza, presso un bar sito in via Spontini, sono stati sequestrati 1,654 kg di tabacchi di contrabbando ed irrogata una sanzione amministrativa pari a 8.530 euro.

All’interno di un bar nei pressi di via Martorelli, il personale di Polizia e dell’Arma dei Carabinieri riscontrava che veniva somministrato un caffè di bassa qualità, spacciandolo per un noto caffè italiano.

(11 settembre 2023)

