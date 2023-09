Conto alla rovescia per “La Juive” al Teatro Regio Torino

di Mirko Saporita

Si fa sempre più breve l’attesa per la prima de La Juive per la nuova stagione d’Opera e di Balletto del Teatro Regio Torino. Dal 21 settembre al 3 ottobre l’opera di Fromental Halévy verrà presentata per la prima volta a Torino nella sua versione originale in lingua francese, con un allestimento inedito del quale è stato presentato un rendering (vedi foto) per quello che il sovrintendente del Regio Mathieu Jovin ricorda essere letteralmente uno dei più grandi palchi teatrali di Europa. Jovin ha condiviso con i presenti stamane il suo desiderio di riportare con rinnovato lustro ed una programmazione unica e distintiva il nome del Teatro Regio sul piano internazionale. Qualche risultato in questa direzione è stato già raggiunto, essendo la stagione teatrale torinese de l’Amour Toujours apparsa sull’importante media francese specializzato in Opera e Lirica: Première loge.

Dopo aver portato La Jueve al Royal Opera House londinese (2006) e all’Opéra de Paris (2011) è proprio sul palco torinese che Daniel Oren torna a dirigere per l’occasione il Coro e l’Orchestra del Teatro Regio; la produzione di Stefano Poda è affiancata del regista collaboratore Paolo Giani Cei.

Alla conferenza stampa di oggi hanno partecipato anche due delle figure protagoniste dell’opera: Gregory Kunde e Mariangela Sicilia; quest’ultima ha espresso gratitudine per la possibilità di impersonare il ruolo di Rachel, giovane ebrea dall’irrisolta irrequietezza. L’attrice ha definito La Jueve un “thriller introspettivo”, per la profondità dei personaggi e della trama e per le musiche e le scenografie confezionate per l’occasione dal Teatro Regio di Torino.

(12 settembre 2023)

