Dal 27 settembre nuovo workshop il 27 settembre

Fiavet Piemonte, la rappresentanza regionale dell’ associazione nazionale delle agenzie di viaggi, riprende le attività autunnale il 27 settembre (iscrizioni fino al 25, partecipazione gratuita), con un workshop organizzato in collaborazione con TryaTrip sul tema “Social media nel marketing turistico”

Da tempo attiva in vari ambiti della formazione turistica – dall’abusivismo, all’assistenza della categoria, dai rapporti con le Istituzioni, alle sinergie con Conagnie aeree, Scuole, ed Associazioni- , l’associazione piemontese – capitanata dalla Presidente Gabriella Aires – nel corso del 2023 si è impegnata molto per la crescita della figura professionale dell’agente di viaggi. L’incontro del 27 settembre intende analizzare il rapporto fra Turismo e Internet. Un rapporto, a volte controverso, che merita più di una riflessione, che negli ultimi anni è in continuo cambiamento e che sempre più condiziona le scelte quotidiane di tutti noi.

A cominciare proprio dal turismo, influendo sui consumi e sul turismo in particolare, settore fra i più vivaci dell’economia globale, dove le prenotazioni online rischiano di mettere in secondo piano la figura dell’agente di viaggio, facendola risultare in alcuni casi una figura obsoleta.

Il Workshop si terrà a Torino, alle 18.30 ella Sala Massena – C/O Ascom Commercio – Via Massena 20 . Posti limitati.

La sede dell’incontro si trova a due passi dalla Stazione di Porta Nuova e della fermata della Metro Iscrizioni: segreteria@fiavet.piemonte.it | tlf 3493439519.

(19 settembre 2023)

