Il Questore di Torino ha sospeso per 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la licenza di un Ristorante-Kebab di via Nizza

Nel mese di agosto e settembre, il locale è stato oggetto di diversi controlli coordinati dal Comm.to di P.S. Barriera Nizza. Nel corso di tali controlli l’esercizio è risultato essere caratterizzato dall’abituale frequentazione di individui gravati da pregiudizi di polizia, soprattutto per reati contro la persona, contro il patrimonio e lo smercio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, negli ultimi giorni di agosto nel locale furono tratti in arresto quattro soggetti ritenuti responsabili di rissa aggravata scatenata per futili motivi all’interno del locale e poi proseguita all’esterno. Nella circostanza, in una prima fase i contendenti si colpivano con calci e pugni, successivamente nella colluttazione facevano uso di mazze e cocci di bottiglia. A seguito delle ferite riportate, due cittadini stranieri vennero trasportati in ospedale: in un caso per la frattura della mandibola, nell’altro per quella del metacarpo. Inoltre, nel corso di un controllo effettuato a fine agosto all’esercizio furono contestati diversi illeciti amministrativi per più violazioni come la mancanza di autorizzazioni/certificazioni oltre alle più che carenti condizioni igienico-sanitarie del locale. Per tali violazioni, il titolare fu sanzionato per oltre 23mila euro.

In considerazione della dimostrata e significativa presenza di tali soggetti, ritenuto che l’esercizio in questione costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, dei consociati e degli avventori, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico, il Questore di Torino ha disposto, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico leggi Pubblica Sicurezza, la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del ristorante-kebab, che rimarrà chiuso per 15 giorni a decorrere dal 16 settembre 2023.

(19 settembre 2023)

