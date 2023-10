Scegliere se “fare” la politica o accontentare le tifoserie da voto del pensiero lineare

di Claudio Desirò*

Che l’antisionismo, cioè l’antisemitismo moderno, alberghi in molte aree aderenti alla sinistra più estrema e radicale, non è certo una novità di questi giorni, in cui, comunque, si evidenzia in tutto il suo squallore. Così come non è una novità che a Torino queste frange e questi sentimenti trovino spesso terreno fertile lungo i corridoi delle Facoltà Umanistiche e in alcuni esponenti politici eletti e non eletti in Città.

Non può, purtroppo, stupire che i corridoi di Campus Einaudi e Palazzo Nuovo siano dunque tappezzati di manifesti inneggianti il terrorismo di Hamas ed una presunta resistenza palestinese, affissi da giorni dai collettivi studenteschi di ispirazione post comunista, che sembrano vivere immersi in un’ideologia che li distanzia dalla realtà. Parlare di “resistenza” davanti ad atti terroristici atroci che ricordano i crimini nazisti, lascia basti, sopratutto se a farlo sono coloro che si riempiono spesso la bocca di concetti come “antifascismo” e “diritti” e che, invece, si dimostrano pronti a supportare regimi illiberali, che quegli stessi diritti li negano ai propri popoli.

Ciò che viene da chiedersi è se e quando Rettorato e Senato Accademico interverranno per fare rimuovere, anche se troppo tardi, una forma di propaganda che inneggia a criminali che hanno deliberatamente trucidato i civili, deportandone a centinaia. Certo, una domanda retorica e che rimarrà senza risposta, in una Città in cui il Comune ha deciso di far rimuovere la bandiera dello Stato Ebraico pochi minuti dopo la sua esposizione, per non disturbare i troppi rappresentanti di Maggioranza e Giunta che flirtano spesso con le aree anarchiche ed antagoniste e che, evidentemente, ne condividono in qualche modo le posizioni antisioniste.

*Segretario Italia Liberale e Popolare

