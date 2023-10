Vedere l’Elly Schlein “postporre” le primarie che sono lo strumento che l’ha eletta….

Il segretario del Pd Domenico Rossi ha annullato la direzione del partito convocata per le 18 del 28 ottobre nella sede di via Coppino, sentendosi evidentemente il bisogno di riunioni più raccolte dopo che il PD nazionale, sotto l’illuminata guida della segretaria uscita dalle Primarie, ha rimandato sine die l’iter per la convocazione delle primarie in Piemonte. Non suona strano che la segretaria che aveva perso dentro il PD per poi vincere nelle primarie esterne ordini lo stop alle primarie, per quanto non definitivo?

No. Perché bisogna aspettare i comodi di quel che rimane dei 5Stelle e dell’ondivago Calenda, impegnato con i post su Twitter contro Renzi, contro Salvini, pro questo e contro quello, e sembra non importare nulla – poco anche alla segretaria che il popolo prima di tutto – che per i militanti le primarie siano “il primo strumento per la scelta di un candidato”. Strumento che magari serve anche a farlo vincere. Come sa bene Elly Schlein.

(29 ottobre 2023)

