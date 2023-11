Libertà di espressione per gli studenti. Sit-in pacifico di RUNuniTO al Campus Luigi Einaudi

L’Associazione RUN UniTO è profondamente preoccupata per gli avvenimenti accaduti lo scorso venerdì e per la crescente presenza di forze dell’ordine che sembrano soffocare la libertà di espressione degli studenti nel Campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino. In risposta a questi eventi, l’associazione ha deciso di organizzare un sit-in pacifico per esprimere il proprio dissenso e promuovere la libertà di manifestazione di quest’ultimo.

Il sit-in si terrà venerdì 3 novembre 2023, alle ore 16 in viale Mai, vicino al Campus Luigi Einaudi. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di riunire gli studenti, il corpo docente e tutti coloro che condividono la preoccupazione per la presenza crescente della polizia all’interno dell’università e per il ruolo di alcune associazioni studentesche fasciste nel campus. L’Associazione RUN UniTO ritiene che l’Università debba essere un luogo di libero scambio di idee e di discussione aperta, dove gli studenti possano esprimere le proprie opinioni in modo pacifico e costruttivo. Il clima di oppressione che sembra affermarsi all’interno dell’università rappresentano una minaccia alla democrazia e alla libertà accademica ed invitatutti gli studenti, il corpo docente e i sostenitori della libertà democratica a unirsi a noi in questo evento per ribadire il nostro impegno per un ambiente accademico aperto e inclusivo.

La nostra associazione è impegnata a mantenere la manifestazione pacifica e a rispettare le leggi vigenti. Chiediamo quindi a tutti i partecipanti di comportarsi in modo civile e rispettoso, evitando qualsiasi forma di violenza o provocazione.

Informa un comunicato stampa ricevuto in redazione.

(1 novembre 2023)

