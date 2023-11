Vanessa Scalera ad Asti. Lo spettacolo anticipato al 16 dicembre

Si comunica che lo spettacolo La Sorella Migliore con Vanessa Scalera in programma al Teatro Alfieri di Asti venerdì 22 dicembre, è anticipato a sabato 16 dicembre, sempre alle ore 21. I biglietti e gli abbonamenti già acquistati restano validi per questa nuova data. Restano confermati gli altri spettacoli previsti in stagione.

Per informazioni e prenotazioni: 0141.399057-399040, biglietteria Teatro, aperta il martedì e il giovedì dalle 10 alle 17.

(2 novembre 2023)

