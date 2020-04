di Redazione, #Asti twitter@torinonewsgaia #Cultura

Dato il protrarsi dell’emergenza sanitaria che non permette di organizzare la manifestazione nel consueto periodo di inizio giugno, l’edizione 2020 del festival Passepartout si terrà dal 3 all’11 ottobre al Palco 19 di Asti, in via Ospedale 19.

Il calendario degli appuntamenti verrà annunciato appena possibile.

Per aggiornamenti: www.passepartoutfestival.it

(8 aprile 2020)

@gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Share and Enjoy !