Il 15 novembre Alessandro Mella presenta a Torino “Eroi con le Stellette, Storia e storie di soldati italiani”

Mercoledì 15 novembre, presso la sala Compagnia1016 dell’Emporium, Taverna medioevale a Torino, “Salotto con l’Autore” e “La spirale della Conoscenza” organizzano l’incontro con lo storico Alessandro Mella in occasione dell’uscita del suo ultimo libro “Eroi con le Stellette, Storia e storie di soldati italiani“, Marvia Edizioni.

Storico e divulgatore, Mella ha alle spalle diversi saggi storici di ampio successo quali. Dalle Valli di Lanzo alla Nuova Italia. Note storiche su Giovanni Rastelli; Viva l’imperatore! Viva l’Italia! Le radici del Risorgimento. Il sentimento italiano nel ventennio napoleonico; Il problema del sistema soccorso nell’Italia postunitaria e giolittiana; Vigili del fuoco in posa 1939-1945. Ritratti dei pompieri di Milano nella seconda guerra mondiale, con Claudio Di Francesco.

Aldo Mola scrive di lui: “Già apprezzato autore di molte opere, in 444 pagine Mella raccoglie il frutto di decenni di letture e ricerche d’archivio distillate in articoli per varie testate. I personaggi ritratti da Mella costituiscono altrettante tessere del mosaico della Nuova Italia, senza alcuna preclusione. Ricordare il plurisecolare cammino degli italiani verso l’unità, l’indipendenza e la libertà può restituire linfa vitale alla politica.

L’autore sarà intervistato da Alberto Busca, ricercatore storico e autore.

A precedere o dopo la conferenza sarà possibile cenare e gustare piatti tipici e bevande medievali prodotti dalla Taverna medioevale Emporium.

Alessandro Mella, nato nel 1982, è stato per molti anni vigile del fuoco volontario, svolgendo servizio operativo e occupandosi di ricerca e divulgazione storica nel settore. Nel tempo, però, ha esteso il suo interesse alla storia nazionale e, in modo più vasto, europea, cui ha dedicato volumi, libri e decine di saggi, articoli e monografie nonché numerose partecipazioni ad opere di altri autori. Si dedica anche alla narrativa e con i suoi racconti brevi ha avuto importanti riscontri in concorsi e premi letterari nazionali. Nel 2017 è stato eletto presidente dell’Ass. Studi Storici Giovanni Giolitti di Cavour, di cui è presidente onorario. È Consultore del Comitato Scientifico dell’Annuario della Nobiltà Italiana.

(6 novembre 2023)

