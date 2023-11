Teatro Regio di Torino. Non è garantito lo svolgimento della “prima” de La Rondine

La Fondazione Teatro Regio di Torino informa che, a causa di uno sciopero proclamato ieri sera (mercoledì 15 novembre) dalla FIALS-CISALS per il rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, non è in grado di garantire il regolare svolgimento della prima recita de La rondine di Giacomo Puccini prevista venerdì 17 novembre alle ore 20.

A seguito dell’ultimo incontro per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, avvenuto il 13 novembre, le Segreterie sindacali nazionali di settore CGIL, CISL e UIL, hanno invece deciso di sospendere gli scioperi per permettere la prosecuzione della trattativa – il prossimo incontro è previsto lunedì 20 novembre – e arrivare il più velocemente possibile a sottoscrivere una bozza di accordo.

I possessori di biglietto o di tagliando di abbonamento, indipendentemente dalla modalità di acquisto utilizzata, possono scegliere un’altra data de La rondine, ricevendo il rimborso in caso di differenza di costo.

È sufficiente recarsi in biglietteria per consegnare, o mostrare da smartphone, il biglietto/tagliando e scegliere immediatamente il proprio posto su un’altra data de La rondine, oppure optare per un altro spettacolo della Stagione.

Chi fosse impossibilitato a partecipare a un’altra recita de La rondine, o non volesse scegliere un altro spettacolo, potrà richiedere il rimborso:

• in biglietteria, consegnando o mostrando da smartphone il biglietto/tagliando a partire da lunedì 20 novembre ed entro e non oltre il 27 novembre; in caso di richiesta di accredito su conto corrente, è necessario fornire anche il codice IBAN;

• online, inviando una e-mail direttamente alla Biglietteria del Teatro in cui allegare copia del biglietto/tagliando e il codice IBAN per ricevere l’accredito su conto corrente.

Chi ha acquistato online riceverà una comunicazione direttamente da Vivaticket con le modalità e la procedura di rimborso specifica.

(16 novembre 2023)

