Allo Spazio Kor in scena “Dov’è più profondo” con Irene Russolillo

Nuovo appuntamento della stagione dello Spazio Kor “Lingua di mezzo”, a cura di Chiara Bersani e Giulia Traversi, che fino ad aprile porterà ad Asti una serie di spettacoli teatrali e di danza con una particolare attenzione all’accessibilità, tema centrale del lavoro di Spazio Kor che l’ha reso punto di riferimento a livello regionale e non solo.

Sabato 21 febbraio alle 21 va in scena Dov’è più profondo con Irene Russolillo.



Dov’è più profondo è uno spettacolo fatto di corporeità, suono e immagini, esito di un processo creativo in cui praticanti di forme canore e di oralità tradizionali dei territori ospitanti, sono stati invitati a condividere il proprio patrimonio musicale e culturale. Le loro voci sono state registrate, andando così ad implementare il repertorio di cori e di cantori spontanei ritrovabile in rari archivi e collezioni della Puglia, del Piemonte e della Valle d’Aosta. In Dov’è più profondo convivono narrazioni sovrapposte, canti spogliati da una provenienza unica e pensieri sulle identità e le tradizioni svincolati dall’ideale di purezza, per lasciare spazio all’imperfezione della mescolanza. Vi sono tracce di persone presenti e passate, abitanti di luoghi distanti tra loro, accomunate dal tempo della fatica e del lavoro, della socialità e del rapporto con la natura e la Storia. Apparteniamo a una società che non contempla quasi più spazi-tempo dedicati alla ritualità, se non in forme spesso condizionate da immaginari largamente appiattiti. La creazione coreografica convoca allora a sè la potenza del canto, come luogo di una possibile condivisione sensibile tra esseri umani, per analizzare e celebrare aspetti semplici e importanti del vivere-insieme.

Progetto, coreografia, scrittura vocale e performance Irene Russolillo; Creazione sonora e performance Edoardo Sansonne|Kawabate; Assistenza drammaturgica e cura Irene Pipicelli; Disegno luci e direzione tecnica Valeria Foti; Costumi Vanessa Mantellassi; Fonti sonore Archivio Sonoro Cantar Storie di Domodossola a cura di Luca e Loris Bonavia; Fonti visive Walser Cultura e Archivio del BREL – Bureau Régional Ethnologie et Linguistique della Regione Valle d’Aosta.

Il progetto è realizzato da Irene Russolillo con l’Associazione Culturale VAN nell’ambito del Premio CROSS Award 2019 di Verbania. Col sostegno in residenza di Teatro della Cittadella di Aosta, NCA Small Theatre di Yerevan, Teatro M. Spina di Castiglion Fiorentino / Kilowatt, Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni e Fondazione CR Firenze (Bando Abitante 2021), e il sostegno di ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio. Con la collaborazione di Carrozzerie n.o.t di Roma e PARC – Performing Arts Research Center di Firenze; Col supporto di Ministero della Cultura e Regione Emilia Romagna; Con il sostegno di Orbita|Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza. Fotografia Paolo Sacchi.

Irene Russolillo crea e interpreta i suoi lavori a partire dal 2013.

Nelle sue performance integra movimento, canto e scrittura realizzando lavori con una componente emotiva sempre molto forte e la musica ha una grande presenza. I primi lavori che crea sono gli assoli Ebollizione, Strascichi e A loan.

Nel 2016 crea un quarto assolo The speech in collaborazione con Lisi Estaras dei Ballets C de la B. Nel 2018 crea il suo primo lavoro per un trio di danzatrici This is your skin, concerto coreografico che debutta ed è prodotto dal Festival Oriente Occidente. Nel 2019 firma la coreografia di Mirrors, lavoro di gruppo realizzato nell’ambito del programma Italia, Culture, Africa del Ministero degli Affari Esteri. Come coreografa, ha ricevuto il sostegno della Rete di danza d’autore indipendente Anticorpi XL, da ALDES, associazione di artisti di base a Lucca, dal Garage29 di Bruxelles. È stata artista associata del Festival Oriente Occidente per il biennio 2017-2018.

Allo spettacolo seguirà un incontro con l’artista in dialogo con Jane Plumbini e Alessio Murta.

Prenotazione scrivendo a accessibilita@spaziokor.it o chiamando il 3278447473.

(9 febbraio 2026)

