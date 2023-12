Fuggono alla Polizia di Stato a bordo di un’auto rubata: arrestati

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano di 37 anni e una cittadina italiana di 25 per i reati di resistenza a P.U. in concorso. L’intervento è nato a seguito della denuncia sporta presso il Comm.to di P.S. Madonna di Campagna dal proprietario di un’autovettura da poco rubata in via Stradella. Gli operatori di Volante avevano rapidamente individuato l’auto e i conducenti iniziano una corsa folle tra i passanti finendo per schiantarsi contro un veicolo.

La passeggera, una cittadina italiana venticinquenne, e il conducente – questi dopo una breve fuga – venivano arrestati nonostante l’avere opposto resistenza e denunciati per ricettazione.

(16 dicembre 2023)

