Polizia di Stato. Soccorso un uomo caduto nelle acque della Dora

Poco prima della mezzanotte di domenica, alla Centrale Operativa giunge la segnalazione di una persona caduta in acqua nel fiume Dora all’altezza del Campus Universitario. Sul posto, gli agenti intervenuti non riscontrano la presenza di alcuna persona. Successivamente veniva segnalato un secondo avvistamento, questa volta all’altezza del civico 80 di Lungo Dora Siena. I poliziotti, valutando che l’uomo, potesse essere stato trascinato dalla corrente facevano una bonifica del tratto interessato, scelta che dava i suoi frutti quando, sul ponte Rossini, notavano un ragazzo con un giubbotto bianco addosso, completamente bagnato.

Il giovane si presentava agli agenti tremante per il freddo, dolorante e in stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di alcol. In attesa del 118, gli agenti provvedevano a riscaldare l’uomo con l’areazione calda dell’auto di servizio. Gli agenti apprendevano poi che la persona soccorsa all’altezza del Campus Einaudi scavalcava la staccionata che divide il marciapiede dal terreno scosceso e dopo aver perso l’equilibrio rovinava in acqua, venendo poi trascinato dalla corrente.

All’arrivo degli operatori sanitari l’uomo veniva quindi trasportato in ospedale in codice verde. Informa un comunicato stampa pubblicato integralmente.

(15 gennaio 2024)

