Torino. Due arresti per tentato furto

Gli agenti dell’UPGeSP della Questura di Torino hanno arrestato in flagranza un ragazzo italiano di ventidue anni e un uomo somalo di trentuno anni gravemente indiziati di tentativo di furto aggravato a danno di un negozio di abbigliamento in via Villar. Durante la notte, gli inquilini di uno stabile posto nei pressi del negozio sentivano un forte rumore e notavano la vetrina di un negozio frantumata e due uomini che all’interno rubano dei capi d’abbigliamento.

Allertato il 112 NUE, gli agenti arrivavano sul posto e trovavano la vetrina sfondata, verosimilmente con un tombino ritrovato nelle immediate vicinanze, individuando i soggetti darsi alla fuga. Dopo un breve inseguimento i due venivano arrestati. Dagli accertamenti emergeva che i due eran entrambi gravati dalla misura cautelare di presentazione alla P.G. e da avviso orale emesso rispettivamente dal Questore di Cuneo e di Torino.

Ulteriori indagini sono in corso.

(14 febbraio 2024)

